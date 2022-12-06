Завершается государственная программа улучшения жилищных условий семей зоны бедствия, оставшихся без крова в результате землетрясения 1988 г. В рамках начатой в 2008 году программы бенефициарами стали 5419 семей Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областей.

«Из этих семей 5 391 уже решили свою жилищную проблему в рамках выделенных в предыдущие годы 70 млрд драмов. Жилищный вопрос 28 семей в общине Джрадзор Ширакской области все еще нуждается в разрешении. Следует отметить, что эти семьи предпочли, чтобы решение их жилищной проблемы рассматривалось в рамках проекта строительства нового поселка вокруг водохранилища Капси. Таким образом, можно сказать, что обязательства государства перед всеми семьями, признанными бенефициарами, будут выполнены», — заявила на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», начальник Управления жилищным фондом и коммунальными инфраструктурами Комитета градостроительства РА Таня Арзуманян.

Она сообщила, что еще остались семьи, не охваченные программой обеспечения жилья, они обращаются и восстанавливают свои права в судебном порядке. Семьям, которым удастся получить право на улучшение жилищных условий, будет выдан сертификат на покупку жилья. Исключение составят семьи, претендующие на 1 комнату в сельской местности, которым будет оказана прямая финансовая помощь в размере 3 млн драмов. В 2021 году 16 таких семей уже восстановили свои права.

Касаясь вопроса, достаточна ли сумма, предоставляемая государством, принимая во внимание заметные колебания цен на рынке недвижимости, Таня Арзуманян отметила, что решением правительства предусмотрено, что за основу для выделения финансовых средств берутся текущие рыночные цены, представленные в Кадастр РА.

7 декабря 1988 г. в 11:41 по местному времени на территории, занимающей около 40 % Армении, произошло разрушительное землетрясение. В результате землетрясения полностью или частично были разрушены населенные пункты многих общин. Вышло из строя 17 % жилищного фонда республики.