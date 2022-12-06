Евразийское интеграционное объединение неоднократно демонстрировало свои многочисленные преимущества. Экономики государств-членов ЕАЭС активно растут, увеличивается взаимный товарооборот, работает Единый таможенный тариф, оперативно решаются вопросы обеспечения свободного движения товаров, инвестиций, рабочей силы, услуг и пр. При этом повестка евразийской интеграции расписана на годы вперед, ведется работа над созданием общих энергетических, финансовых и других рынков.

Учитывая, что на эту тему много говорилось, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР), куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян предпочел не развивать ее особо, больше сконцентрировавшись на проблемах и вызовах, которые сегодня стоят перед евразийским объединением. Выступая в ходе состоявшегося недавно в Санкт-Петербурге X Ежегодного Международного форума «Евразийская экономическая перспектива», он выделил четыре глобальных вызова, влияющих в том числе и на интеграционные процессы на евразийском пространстве.

«Безусловно, мы сегодня констатируем те достижения, которые у нас есть в этом интеграционном проекте. Но я бы хотел остановиться на проблемах. И чтобы собрать целостную картину, хотел бы указать на четыре главных тренда, которые носят глобальный характер в современном мире, и которые, естественно, влияют на наш интеграционный проект», — отметил он.

Речь, во-первых, идет о резком увеличении скорости изменений в мире, с которой не всегда могут справиться современные системы управления. Во-вторых — это различные подходы к пониманию и обеспечению самодостаточности у разных государств. Далее зампред Правления ЕАБР выделил кризис самоидентификации как на личностном, так и на государственном уровнях. И наконец четвертый вызов — переход на новый технологический уклад, неотъемлемой частью которого является цифровая трансформация.

Темпы решений — неудовлетворительные

Говоря о скорости изменений в мире, он указал на то, что эти изменения влияют и на развитие евразийского проекта. Однако тут встает главный вопрос: насколько эффективно в ЕАЭС управляют этим процессом, и адекватны ли предпринимаемые действия тем вызовам, которые появляются в связи с этой скоростью изменений. По мнению Т.Саркисяна, на сегодня есть существенный разрыв между теми задачами, которые стоят внутри Союза, и темпами их решений.

«Эти темпы решений — неудовлетворительные», — оценил он сложившуюся ситуацию, пояснив, что первый вызов, связанный со скоростью изменений, заключается в том, что система управления евразийской интеграцией нуждается в актуализации с точки зрения придания скорости принимаемым решениям и реализации проектов, о которых много говорится.

В качестве примера, зампред Правления ЕАБР привел систему прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС, на необходимость внедрения которой президенты стран Союза указали еще восемь лет назад. Однако до сих пор эта задача не решена. По словам Т.Саркисяна, она не решена прежде всего из-за бюрократических процедур по согласованию позиций, которые заметно устарели и не соответствуют современным требованиям. Поэтому нужны значительные изменения в этом направлении.

«Первая серьезная проблема, которая стоит перед нашим интеграционным проектом, связана именно со сферой управления интеграционными процессами. Действующая система управления устарела, и мы обязаны это зафиксировать, разработав также предложения по ускорения процесса принятия решений и их имплементации. Я могу также привести пример относительно цифровых транспортных коридоров. Это же актуальная и очевидная задача, которую мы, к сожалению, решаем очень медленно. До сих пор не можем договориться об электронных цифровых подписях. Но в современном, быстроменяющемся мире это уже непозволительная роскошь, поскольку бизнес ежедневно несет колоссальные потери только из-за того, что мы до сих не оцифровали этот бизнес-процесс и на уровне государств не сумели прийти к согласию относительно единых стандартов», — вынужденно констатировал представитель Евразийского банка развития.

Выработать баланс

Что касается второго тренда относительно различных подходов к пониманию и обеспечению самодостаточности у разных государств, то связан он прежде всего с тем, что мы сегодня переживаем очень болезненную геополитическую трансформацию. То есть вначале от двухполярного мира перешли к однополярному, теперь от однополярного — к многополярному. Естественно, подобные глобальные трансформации не могут пройти безболезненно, учитывая то, что сегодня взаимное влияние государств достигло небывалых масштабов.

«Геополитический ответ на эти трансформации заключается в том, что мы должны уделять большее внимание нашему суверенитету и обеспечению безопасности нашей страны. Но мы также видим, что это необходимо делать в рамках евразийского объединения. При этом ключевая проблема здесь заключается в том, что у стран ЕАЭС разные представления относительно самодостаточности их экономического суверенитета и вопросов специализации в рамках ЕАЭС. Понятно, что в современном мире ни одна страна, даже ведущие державы не могут претендовать на стопроцентную самодостаточность. Поэтому необходимо находить баланс между вопросами суверенитета (политического, экономического, цифрового) и вопросами специализации. Эта проблема мне кажется очень актуальной в рамках ЕАЭС, для решения которой нужен диалог между странами с тем, чтобы выработать этот баланс между самодостаточностью стран Союза и сферами их специализации и взаимодействия, а также углубления интеграции в рамках евразийского проекта. Эта задача, к сожалению, не решена до сих пор», — детально изложил суть дела Т.Саркисян.

Уникальный институт развития

Особо акцентировал он внимание на вызове, связанном с переходом на новый технологический уклад, неотъемлемой частью которого является цифровая трансформация. На сегодня, по его словам, Евразийский банк развития является единственным и уникальным институтом развития на пространстве ЕАЭС. Но при этом нужно развивать сеть институтов поддержки евразийской интеграции. Так, внедрение венчурного финансирования в рамках ЕАЭС и создание евразийского фонда фондов может стать мотиватором для стимулирования евразийской интеграции.

Подробно остановился Т.Саркисян и на деятельности Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР, указав на то, что этот институт был сформирован для того, чтобы совершенствовать систему управления евразийской интеграцией.

«Основной миссией нашего Фонда является создание цифровых платформ, которые будут стимулировать интеграцию», — уточнил он, напомнив заодно об успехах уже разработанных ФЦИ ЕАБР приложений — «Работа в ЕАЭС» и «Путешествую без COVID-19». Последнее получило признание не только на евразийском пространстве, но и отмечено премией ADFIAP Sustainable Awards в категории «Развитие технологий».

Продолжая рассуждения о новом технологическом укладе, Т.Саркисян обратил внимание на то, что важным компонентом современных цифровых экосистем является использование искусственного интеллекта. А Россия, являющаяся самой крупной страной ЕАЭС, занимает одну из лидирующих позиций в мире по данному направлению.

«Потенциально Россия — как крупнейшая страна ЕАЭС — может обеспечить потребность в этой ключевой сквозной технологии для единого экономического пространства Союза», — считает заместитель председателя Правления ЕАБР.

Тем не менее, ни одно из государств ЕАЭС не обладает потребительским рынком, масштаб которого позволял бы формировать цифровые экосистемы, конкурентоспособные на глобальном уровне. По его словам, для эффективного построения цифровой экосистемы, способной конкурировать на глобальном уровне, необходимо, чтобы в ее основе лежали сведения минимум о нескольких сотнях миллионов человек.

«Цифровой суверенитет наши страны (с учетом их потенциала) могут реализовать только в рамках евразийского интеграционного проекта, а имплементировать интеграционные принципы в ЕАЭС возможно только через цифровую трансформацию. В этом содержится ответ на глобальные вызовы, перед которыми мы стоим», — заключил Т.Саркисян.