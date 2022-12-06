Глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс встретилась с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщает «Арменпресс», Валерий Пекресс написала в своем микроблоге в Twitter, что на встрече с президентом Арцаха она выразила солидарность и поддержку народам Армении и Нагорного Карабаха.

«Я встретилась с президентом Арцаха и подтвердила свою солидарность и поддержку армянам Армении и Нагорного Карабаха. Для стабильности и мира на Южном Кавказе необходимо мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — написала Валери Пекресс, опубликовав фотографии с членами делегации Арцаха, сделанные на встрече во Франции.