6 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Масанори Фукусиму.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, Армен Памбухчян, приветствовал посла Фукусиму и высоко оценил сотрудничество с Японией. Он поблагодарил посла за усилия правительства Японии, за постоянное содействие Республике Армения в техническом переоснащении пожарно-спасательных отрядов, за оценку и планирование сейсмических рисков, управление оползневыми стихийными бедствиями, также за проведение учений и обмен многолетним опытом сотрудников ЧС Японии в реализации программы по улучшению кризисных коммуникаций и информирования общественности для снижения риска при ЧС.

Посол Фукусима поблагодарил министра Памбухчяна за теплый прием и подчеркнул, что сотрудничество с Министерством ЧС находится на высоком уровне, что способствует разработке новых программ и в будущем. Посол заверил, что он приложит максимум усилий, чтобы поднять сотрудничество на качественно новый уровень.

В ходе встречи стороны обсудили и ряд других вопросов.