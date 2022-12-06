Чемпионат мира по футболу в Катаре плавно перешел в решающую стадию. Начались матчи на выбывание, которые, в отличие от игр группового этапа, пока не преподнесли сенсаций и, судя по всему, неожиданностей больше не предвидится, поскольку на плаву остались только основные фавориты. Отныне победители будут определяться во встречах равных по статусу и классу команд. Это делает турнир более интересным и еще более непредсказуемым.

К моменту подготовки материала состоялись шесть из восьми матчей 1/8 финала, из которых, по большому счету, только одна могла завершиться победой представителей не особо футбольной страны над командой с весьма значительными футбольными традициями. К сотворению очередной на этом первенстве сенсации были близки японцы, до этого обыгравшие сборные Германии и Испании и совершенно негаданно шагнувшие в плей-офф с первого места своей подгруппы. Но этим азиаты исчерпали свой лимит удачи, хотя и выигрывали у вице-чемпионов мира после первого тайма.

Япония-Хорватия 1:1 (дополнительное время – 0:0, серия пенальти – 1:3)

Голы: Дайдзэн Маэда, 43 (1:0). Иван Перишич, 55 (1:1).

Серия пенальти

Япония: Такуми Минамино и Каору Митома не пробили вратаря соперника, Такума Асано (гол), Мая Есида – промах.

Хорватия: Никола Влашич (гол), Марцело Брозович (гол), Марко Ливая (вратарь японцев отбил удар), Марио Пашалич (гол).

Победитель этой пары определился в пока единственной на нынешнем чемпионате серии послематчевых пенальти. Азиаты на втором подряд мировом первенстве упустили реальную возможность выхода в четвертьфинал. Похоже, они уже освоили опыт выхода из подгруппы, а вот навыкам успешной игры в плей-офф еще предстоит научиться. С такими темпами японцы очень скоро могут превратиться в грозную силу в мировом футболе. На этот раз им не хватило одного тайма. Они весьма неплохо провели особенно первый тайм и вполне заслуженно ушли на перерыв победителями. На 43-й минуте после розыгрыша углового Доан удачно разыграл мяч с Томиясу, тот сделал пас на дальнюю штангу, после чего снаряд от ноги хорвата Юрановича отскочил в центр вратарской площадки — прямо к Дайдзэну Маэде, который точным ударом и открыл счет. Правда, гол был засчитан только после проверки с помощью видеоповтора.

Практически сразу же после перерыва сборная Хорватии сравняла счет. На 55-й минуте Ловрен закрутил мяч на левый угол вратарской площадки, где Иван Перишич ударом в правый от себя угол поразил ворота 1:1. Далее соперники обменялись опасными моментами и матч перешел в овертайм, в котором соперники ничего запоминающегося не показали.

Все свелось к серии послематчевых пенальти. Минамино, Митома и Есида не сумели обыграть хорватского вратаря Доминика Ливаковича, ставшего настоящим героем встречи. У японцев отличился лишь Асано. А вот хорваты Влашич, Брозович и Пашалич оказались хладнокровнее и точнее. Кстати, на предыдущем чемпионате мира хорваты также начали плей-офф с победы в серии послематчевых пенальти, в которой со счетом 3:2 победили датчан, а вот японцы в 2018 году в 1/8 финала по ходу встречи побеждали бельгийцев с преимуществом в два мяча, однако в итоге уступили со счетом 2:3.

Нидерланды — США 3:1

Голы: Мемфис Депай, 10 (1:0), Дейли Блинд, 45+1 (2:0), Хаджи Райт, 76 (2:1), Дензел Думфрис, 81 (3:1).

Голландцы без труда справились с американцами, для которых футбол продолжает оставаться заморским увлечением. Поначалу американцы выглядели дерзко, но этого было явно недостаточно для победы над куда более мастеровитой сборной Нидерландов. На 10-й минуте Депай, замкнув в центре штрафной площадки прострел Думфриса, вывел европейцев вперед.

В компенсированное время голландцы усилиями Блинда удвоили счет. На 76-й минуте после розыгрыша углового американец Райт вернул интригу игре: после прострела во вратарскую площадку мяч от его пятки взмыл в воздух и оказался в воротах голландцев. Однако, недолго музыка играла. Всего через 5 минут в результате многоходовой комбинации Дензел Думфрис установил окончательный счет.

Аргентина — Австралия 2:1

Голы: Лионель Месси, 35 (1:0), Хулиан Альварес, 57 (2:0), Энцо Фернандес, 77 — в свои ворота (2:1).

Аргентинцы после сенсационного поражения в стартовом матче от Саудовской Аравии (1:2) одержали третью подряд победу. Австралийцы вынуждены утешаться лишь тем, что смогли составить достойную конкуренцию одной из сильнейших команд мира.

Казалось, сборная Австралии сдержала стартовый натиск соперника. Они даже предприняли пару вылазок к штрафной площадке аргентинской команды, однако южноамериканцы быстро охладили их пыл. На 35-й минуте Лионель Месси после розыгрыша стандарта точным ударом в нижний угол открыл счет, забив свой третий гол на текущем чемпионате. После перерыва Хулиан Альварес, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря соперника, удвоил счет. Наставник австралийцев Арнольд освежил игру заменами, и вскоре вышедший на поле Крейг Гудвин отличился мощным ударом, после которого мяч рикошетом от аргентинца Энцо Фернандеса влетел в ворота – 2:1. Австралия побежала отыгрываться и едва не поплатилась еще раз: выгодные моменты упустили аргентинцы Мартинес и Месси. И все же, на последней компенсированной минуте Гаранг Куол мог сравнять счет: он выскочил на рандеву с аргентинским голкипером Эмилиано Мартинесом, но не смог попасть в ворота.

Франция — Польша 3:1

Голы: Оливье Жиру, 44 (1:0), Килиан Мбаппе, 74 (2:0), Килиан Мбаппе, 90+1 (3:0), Роберт Левандовски, 90+9 — с пенальти (3:1).

Чемпион мира сборная Франции продолжает успешное продвижение к защите титула. Французы сразу же завладели инициативой, а поляки отвечали редкими контратаками, одна из которых в первом тайме едва не завершилась взятием ворот: сначала вратарь французов Уго Льорис отбил удар Петра Зелиньского из убойной позиции, а добивание в исполнении Роберта Левандовского заблокировал Варан.

А вот сборная Франции незадолго до перерыва преобразовала свое преимущество в гол. Его автором стал Оливье Жиру, превратившийся в лучшего бомбардира в истории сборной Франции.

После перерыва Килиан Мбаппе, забив два гола, стал единоличным лидером гонки бомбардиров текущего чемпионата мира — на его счету 5 мячей. Лишь в самом конце матча Роберт Левандовски с пенальти размочил счет встречи.

Англия — Сенегал 3:0

Голы: Джордан Хендерсон, 38 (1:0), Харри Кейн, 45+3 (2:0), Букайо Сака, 57 (3:0).

Англичане уверенно расправились со сборной Сенегала. Европейцы имели подавляющее территориальное преимущество и в конце первого тайма преобразовали его в два гола. На 38-й минуте после быстрой контратаки отличился Джордан Хендерсон, а еще минут через 10 свой дебютный гол на этом чемпионате забил Харри Кейн. Сразу после перерыва англичане увеличили свое преимущество над чемпионом Африки: отличился Букайо Сака.

Бразилия — Южная Корея 4:1

Голы: Винисиус Жуниор, 7 (1:0), Неймар, 13 — с пенальти (2:0), Ришарлисон, 29 (3:0), Лукас Пакета, 36 (4:0), Пэк Сын Хо, 76 (4:1).

Пятикратные чемпионы мира бразильцы не столкнулись с серьезными проблемами в матче со сборной Южной Кореи. Исход встречи был решен в первые полчаса встречи. Счет на 7-й минуте открыл Винисиус Жуниор, а через пять минут Ришарлисон заработал пенальти, который уверенно реализовал Неймар. На 29-й минуте отличился и сам Ришарлисон, а на 36-й — Лукас Пакета довел счет до 4:0.

Во втором тайме бразильцы играли с другим настроем и «азиатские тигры» благодаря голу Пэк Сын Хо, размочили счёт. Кстати, на 80-й минуте на замену вышел вратарь бразильцев Вевертон. Таким образом, все 26 заявленных на чемпионат бразильских футболиста уже сыграли на этом турнире. Такое произошло впервые в истории чемпионатов мира.

В четвертьфиналах 9 и 10 декабря встретятся следующие пары: Хорватия — Бразилия, Нидерланды — Аргентина, Англия – Франция, победители встреч Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.