Армянская сторона получила предложения азербайджанской стороны относительно мирного договора, которые являются ответом на предложения армянской стороны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян, отвечая на вопросы журналистов на состоявшейся в НС пресс-конференции.

«Армения получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны. Другими словами, можно сказать, что обсуждается третий этап этих предложений», — сказал Агаджанян, не представив подробностей обсуждений, не подлежащих публикации.

Таким образом, армянская сторона получила ответные предложения от Азербайджана. Что касается возможной встречи на уровне глав государств или министров иностранных дел до конца года, Агаджанян ответил: «Да, я думаю, это не исключено».