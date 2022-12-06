Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян в рамках своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с помощником государственного секретаря по вопросам международной безопасности Элиотом Кангом.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, было подчеркнуто укрепление сотрудничества между Комитетом государственных доходов и различными ведомствами США в таможенной сфере. Стороны также обсудили вопросы, направленные на расширение сотрудничества в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS).

Председатель КГД встретился также с представителями Департамента по контролю над оборотом наркотиков Министерства юстиции США. Были обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, включая и обмен оперативной информацией.

Стороны подчеркнули важность анализа информации, представляющей взаимный интерес, и двустороннего информирования о расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На встрече также были рассмотрены возможности непрерывного обучения сотрудников отдела по борьбе с контрабандой КГД в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Стороны выразили готовность для обеспечения оперативного решения текущих проблем, связанных с таможенными службами двух стран, встречи на высоком уровне сделать постоянными.