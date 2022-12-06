Бывший вице-мэр Еревана (с 2012 по 2018 гг.) находится под арестом по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Антикоррупционного комитета.

Бывшего вице-мэра Еревана В.Н. подозревают в неправомерных действиях по надзору за процессом обращения с отходами в городе и одобрении выплаты более 3 млрд драмов ООО «Санитек» и его аффилированным компаниям за услуги по утилизации отходов, которые фактически не были реализованы.

По версии следствия, подозреваемый руководил процессом выбора оператора по обращению с отходами и утверждал предложения, которые фактически не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2015 и 2016 годах Sanitek International и член семьи подозреваемого подписали договор об аренде земли, принадлежащей последнему.

На фоне продолжающегося расследования В.Н. предъявлены уголовные обвинения.