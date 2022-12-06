В Ереване 6 декабря состоялось заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Организации, в заседании приняли участие делегации государств – членов ОДКБ и Секретариата ОДКБ. Члены КСБНМ обсудили состояние миграционной ситуации и изменений в миграционном законодательстве в государствах – членах ОДКБ, высоко оценили эффективность мероприятий по противодействию незаконной миграции, в частности операции в формате ОДКБ «Нелегал-2022», подвели краткие итоги операции.

Также российская сторона предоставила информацию о проводимой Россией гуманитарной работе в отношении граждан, прибывающих с территории Украины.

Члены КСБНМ заслушали доклад казахской стороны о цифровизации в миграционной службе Республики Казахстан.

По итогам заседания КСБНМ было принято решение о проведении следующего заседания во втором полугодии 2023 года на территории Республики Беларусь, председательствующей в ОДКБ в 2023 году.