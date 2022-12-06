С 1 января 2023 года все юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) обязаны подавать в Агентство государственного реестра юридических лиц декларацию о реальных бенефициарах (бенефициарных собственниках).

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции.

Срок указанного обязательства истекает 1 марта 2023 года.

Непредставление сведений о реальных бенефициарных лицом, на которое возложена обязанность по подаче декларации о бенефициарных собственниках, в установленный законом срок в соответствии со статьей 169.29 Кодекса об административных правонарушениях влечет за собой административную ответственность.

сообщается, что лица, подавшие декларацию в предыдущие годы, также обязаны до 20 февраля представить информацию об актуальности сведений, указанных в предыдущей декларации, либо должны подать измененную декларацию.

Непредставление соответствующей информации в указанный срок также влечет за собой административную ответственность.