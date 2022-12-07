В октябре 2022 года торговый оборот в Армении составил 405 млрд 684 млн драмов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Статистического комитета.

Розничная торговля составила 141 млрд 791 млн драмов, оптовая — 247 млрд 350 млн драмов, торговля автомобилями — 16 млрд 543 млн драмов.

Рост торгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23,1%, а по сравнению с сентябрем текущего года торговый оборот снизился на 1,9%. С января по сентябрь торговый оборот составил 3 трлн 18 млрд 143 млн драмов.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 14,5%.