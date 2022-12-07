С точки зрения сейсмической безопасности Ширакская область, особенно Гюмри, находятся в относительно хорошем состоянии, что обусловлено качеством строящихся в последние годы многоквартирных домов и изменением градостроительных норм.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с работниками подведомственных структур мэрии Гюмри сообщил главный эксперт территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении Сергей Назаретян.

Касаясь распространенных среди населения слухов , что в 1988 году произошел взрыв, а не землетрясение, Сергей Назаретян заверил:

«Утверждение, что в 1988 году был взрыв, а не землетрясение — из жанра сказки. Эти слухи не соответствуют действительности. Землетрясение оставляет лишь ему присущие последствия, например глубина эпицентра. Эпицентр этого землетрясения находился примерно в 10 км. Это было землетрясение. Детонация не может вызвать афтершоки, и эти афтершоки продолжаются и по сей день, и еще будут продолжаться».

Представляя силу подземных толчков Спитакского землетрясения, Сергей Назаретян отметил, что она в Гюмри составила 9 баллов, в Спитаке — 9-10 баллов. Ежегодно на Земле происходит 15 землетрясений такой силы. Во время Спитакского землетрясения на поверхности земли образовалась трещина протяженностью в 37 км, сильные толчки продолжались около 35-40 секунд. Во время землетрясения самые большие геологические изменения рельефа произошли возле села Дзорашен Ашоцкого района. Там были сильнейшие толчки, образовалась впадина глубиной в 25 метров, длиной в 350 метров.

По словам Сергея Назаретяна, Спитакское землетрясение является одним из наиболее изученных землетрясений в мире. Сразу после землетрясения исследования проводились известными специалистами Советского Союза, приехали ведущие специалисты из 45 стран, и в результате их исследований удалось представить землетрясение не только как эпицентр-гипоцентр, но и как процессор.

Землетрясение началось неожиданно, в Спитаке погибло 4003 жителей. Через 5 секунд толчки переместились к Ванадзору. Второй толчок был не очень глубоким и сильным, поэтому Ванадзор пострадал меньше. Через 14 секунд произошел 3-й толчок в северо-западной части, он был на глубине около 15 км и был самым сильным.

«Количество жертв во всех населенных пунктах известно с точностью до одного человека, кроме Гюмри. В Спитаке погибло 4003 человека, в Гюмри подсчитать было невозможно. Позже мы попытались выяснить количество жертв пятью разными способами и пришли к выводу, что оно не может превышать 17 000. Самой большой болью стала потеря 4500 учащихся», — напомнил эксперт, подчеркнув, что 85 % каркасных домов 111-й серии, построенных в Ленинакане, обрушились во время землетрясения, а оставшиеся 15 % потом были снесены.

Арменуи Мхоян