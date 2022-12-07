В эти дни в Армении находится человек интересной судьбы — композитор и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посланник, Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации Давид Мнацаканян.

Жизнь Давида Вазгеновича — удивительное переплетение двух очень непохожих призваний. Выпускник Ереванской музыкальной школы имени П.И.Чайковского (класс скрипки Зарэ Саакянца), он некоторое время работал в Симфоническом оркестре Гостелерадио Армении под управлением Огана Дуряна. Затем поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), по окончании которого стал карьерным дипломатом.

Около сорока лет Давид Мнацаканян работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом — в Берлине, Вене, Бонне, а также в Мумбаи и Нью-Дели. В отставку он вышел с поста Генерального консула Российской Федерации в Гётеборге (Швеция). Мнацаканян имеет награды по дипломатической службе, а также медали за вклад в развитие российско-армянских культурных отношений — Международного фонда памяти Арно Бабаджаняна и «Герб Дома Лазаревых». На излете дипломатической карьеры в его судьбе произошел удивительный переворот — в 58 лет Давид Мнацаканян стал писать музыку. Первое сочинение, «My Way» (Мой путь), прозвучало в его исполнении в январе 2008 года в Генеральном консульстве России в Гетеборге на дружеской встрече с членами Королевского клуба Швеции. Через три месяца эту мелодию услышали 8000 зрителей в ледовом дворце «Скандинавиум», а также миллионы телезрителей во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию, проводившегося в Гётеборге в 2008 году. В 2015 году в Ереване, в рамках концерта, приуроченного к 100-летию Геноцида армян, был исполнен Второй фортепианный концерт на темы Давида Мнацаканяна, который написал и исполнил известный композитор и пианист Алексей Курбатов. Сегодня произведения Мнацаканяна с успехом исполняются во многих престижных залах в России и за рубежом.

Рекордсмен «Книги рекордов России» и Почетный член Творческого содружества «Маэстро» в беседе с «РА» рассказал о цели своего приезда на историческую родину и своем видении будущего Армении.

— Мой визит совпал с двумя интересными событиями. Первое — приглашение моего хорошего друга по музыкальному цеху, Заслуженного деятеля искусств Армении, дирижера Рубена Асатряна. Весной этого года в Ульяновске состоялся концерт, на котором были исполнены мои произведения. В сопровождении Ульяновского академического симфонического оркестра, которым дирижировал Рубен Асатрян, блестяще выступил известный пианист Андрей Бараненко. Он также приехал в Армению по приглашению Рубена Асатряна, чтобы выступить 7 декабря в Ванадзоре в сопровождении Ванадзорского камерного оркестра под управлением того же Асатряна. В программу концерта, помимо произведений Комитаса и других видных армянских композиторов, включены и мои — «Ульрика» и сюита-фантазия «My Way». На всех моих концертах я также в обязательном порядке включаю в программу хотя бы одно произведение Бабаджаняна: мы очень дружим с его сыном, но включаю не из-за этого. Он просто мой любимый композитор. Так что это одна причина приезда. А вторая — участие в качестве члена оргкомитета международного проекта «Музыканты за мир» на презентации «Глобальный мониторинг и прогноз сейсмической погоды на основе сейсмической энтропии», приуроченной к очередной годовщине Спитакского землетрясения. На это мероприятие меня пригласил президент Фонда снижения природных и экологических рисков(LGG Foundation)Герман Лалаян. Абсолютно актуальная, планетарная, гуманитарная тема и я, как член проекта «Музыканты за мир», когда речь идет о спасении человеческих жизней, не мог остаться в стороне.

— Я прослушала на ютубе ваше произведение «My Way» — мне очень понравилось. И видеоряд клипа был интересным, со смыслом…

— Да, на фоне моей музыки там идут две интересные цитаты. Кстати, обе цитаты нашла моя супруга, которую я называю Моя Муза. Одна — цитата Осипа Мандельштама: «Армения — книга, по которой учились первые люди». Я специально перевел ее на 4 языка, чтобы это было доступно многим людям в мире. А вторая фраза, просто потрясающая, принадлежит Анатолю Франсу: «Народ, который не хочет умереть, не умрет никогда». Эта фраза актуальна сегодня, как никогда, для Армения, которая была, есть и будет страной народа-созидателя. Не все определяется потреблением. Армения должна созидать и возродиться. И у меня одна мечта: чтобы Армения была сплоченной. Нас не так много, мы сегодня проходим через нелегкие испытания, но их нужно пройти.

Вот я себя, в принципе, считаю счастливым человеком, потому то после выхода в отставку стал заниматься созиданием, творчеством. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю словами гениальнейшего композитора Бетховена, который говорил, что музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия. Я в музыке отражаю все мои мысли. И еще я полностью согласен с Бахом, который утверждал, что конечной целью музыки является служение славе Божьей.

— Как вы пришли к сочинительству? Я знаю, что у вас музыкальное образование, вы в молодости играли в оркестре, но все-таки…

— Я вывел свою формулу: музыка — это лучшая дипломатия и международный язык, доступный для всех народов. Моя музыка звучала от Токио до Камчатки, Эквадора, даже на Олимпийских играх в Ванкувере, и везде находила отклик. Музыка — прочный мост, соединяющий берега различных культур. А в наше турбулентное время музыка — лучшая терапия. Для меня же музыка — это душа, это моя жизнь. Что касается сочинительства, то музыка меня вела всю жизнь, а писать музыку я стал по Божьей воле. И играть на фортепиано тоже. Никто не верит, но за фортепиано я впервые сел в 58 лет и заиграл. Всю свою музыку я написал в церкви — там на меня находило вдохновение. Правда, это была католическая церковь Кристины (Christine Church) в Гётеборге, но, тем не менее: я ездил туда, садился и сочинял. Что это, как не Божий промысел?

Радиостанция Орфей меня спрашивала — почему я назвал свою композицию «Мой путь», под влиянием Фрэнка Синатры? Нет конечно. Я всем корреспондентам говорю, что у каждого человека свой путь. Мой путь — это путь к самому себе, возвращение к музыке, к тому, с чего я начинал, путь к истокам.