Национальное собрание Армении продолжает работу очередных заседаний, начатых 6 декабря.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты, в том числе и законодательная инициатива, предусматривающая введение системы всеобщего декларирования доходов.

В повестку заседания 7 декабря также включено продолжение обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 год. В обсуждении примет участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После обсуждения проекта бюджета Парламент перейдет к обсуждению других вопросов повестки дня.В 16:30 в Национальном собрании начнется сессия вопросов и ответов с членами правительства.