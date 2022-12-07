Национальное собрание во втором чтении единогласно приняло проект «Защитник Отечества».

Как сообщает «Арменпресс», за законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О воинской службе и статусе военнослужащих» проголосовал 91 депутат.

Ранее лидер оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян заявил, что они выступят за этот проект.

Министерство обороны с целью повышения привлекательности и заинтересованности поступления на военную службу по контракту предложило ввести новую систему перехода от срочной военной службы к военной службе по контракту для рядовых офицеров, которая будет называться программой «Защитник Отечества».

Проект предусматривает возможность поступления рядового и офицерского состава на военную службу по контракту после прохождения первых шести месяцев обязательной военной службы в порядке, установленном правительством, с установлением срока службы в пять лет. В случае досрочного увольнения со службы, или в связи с признанием негодности по состоянию здоровья, для них устанавливается права на получение денежного довольствия.

Размер довольствия планируется в размере 5 млн драмов, которым военнослужащий сможет распорядиться по своему усмотрению. Военнослужащие, подписавшие контракт, также будут проходить аттестацию в соответствии с законодательством, и в случае положительных результатов им будет начисляться премия согласно занимаемой должности и группе.В случае отказа от прохождения военной службы по контракту в период действия срока контракта, он не засчитывается как срок обязательной военной службы, и военнослужащий направляется для продолжения своей обязательной военной службы.