На обсуждение Национального собрания Армении был представлен проект Закона Республики Армения «О государственном бюджете Армении на 2023 год», в котором по сравнению с первоначальной редакцией были внесены определенные изменения, в частности увеличены запланированные расходы и доходы.

Как сообщает «Арменпресс», министр финансов Армении Тигран Хачатрян представил на заседании НС обновленный проект закона о государственном бюджете на 2023 год.

«Согласно проекту, расходы государственного бюджета на 2023 год составят 2 трлн 591 млрд драмов, доходы — 2 трлн 302 млрд драмов. Дефицит составит 289 млрд драмов. По сравнению с предыдущим проектом, представленным в Национальное собрание, расходы бюджета увеличились на 826 млн драмов, доходы увеличились на 734,5 млн драмов и составляют 2 трлн 302 млрд драмов. Налоговые поступления не изменились и установлены на уровне 2 трлн 203,7 млрд драмов. Увеличение доходов произошло за счет прочих доходов и официальных грантов. Дефицит госбюджета остался без изменений», — представил Хачатрян.

Изменения в проекте госбюджета на 2023 год обусловлены несколькими причинами. Во-первых, драмовые эквиваленты операций в иностранной валюте были пересчитаны по обменному курсу на 1 ноября, что привело к корректировке драмовых эквивалентов доходов, расходов и дефицита государственного бюджета. Вторая причина изменения заключается в том, что координаторы программ актуализировали документальные обоснования, относящиеся к определенным программам, в результате чего в ряде случаев увеличились бюджетные ресурсы, выделяемые на такие программы. В связи с увеличением бюджетных средств на отдельные программы сокращены средства резервного фонда правительства, определенные госбюджетом на 2023 год.

По словам Хачатряна, увеличение расходов бюджета связано с увеличением процентных платежей, составивших 826 млн драмов. Сумма первичных текущих затрат, а также капитальных затрат осталась неизменной. В результате пересчета курсов иностранных валют общие расходы уменьшились на 4,1 млрд драмов. Согласно рекомендациям чиновников отраслевых расходов средства, выделенные на отдельные направления расходов, увеличились на 27,2 млрд драмов, а за счет выделенного на них финансирования резервный фонд правительства уменьшился на 22,3 млрд драмов. В ряде случаев увеличение расходов госбюджета на 2023 год связано с тем, что часть расходов, запланированных на 2022 год, не была полностью реализована в этом году и была включена в программу следующего года.Основная часть увеличения расходов по программе приходится на программы обороны, экономики и социального обеспечения.