Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном 5 декабря с рабочим визитом прибыла во Французскую Республику.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, 6 декабря делегация встретилась с руководителями всех парламентских групп Сената Французской Республики и руководителями всех фракций Национального собрания.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с урегулированием азербайджано-карабахского конфликта, арцахско-французскими отношениями и региональными процессами. Особое внимание было уделено развитию межпарламентских связей.

Говоря о заинтересованности Арцаха в развитии отношений с Францией, в частности с ее законодательной властью, президент Арутюнян высоко оценил последовательные усилия Сената и Национального собрания, направленные на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта.

«Резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции по Арцаху, являются хорошей основой для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта между Арцахом и Азербайджаном. Уважение права народа Арцаха на самоопределение и признание результатов реализации этого права — единственный путь урегулирования конфликта, гарантирующий надлежащий уровень прав и безопасности народа Арцаха», — подчеркнул Араик Арутюнян.

Поблагодарив парламентариев за принятие резолюций, глава страны отметил, что эти резолюции являются политическим посланием и полностью соответствуют политическим традициям Франции, основанным на принципах свободы, равенства и братства. По словам президента, сейчас самая главная задача — воплотить эти политические посылы в жизнь, придать им реальную силу. В этом контексте президент выразил надежду, что работа по признанию Республики Арцах будет завершена исполнительной властью Франции, что позволит предотвратить новый геноцид армян на их родине.

Глава страны также выразил надежду, что принятие двумя палатами французского Парламента резолюции, призывающей к признанию Республики Арцах, послужит примером и для других стран мира.

Араик Арутюнян представил французским парламентариям послевоенную ситуацию в Арцахе. В частности, он отметил, что Арцах с Арменией и с внешним миром связывает лишь одна дорога — Лачинский коридор шириной в 5 км.

«Азербайджан хочет оборвать единственную и последнюю связь с внешним миром, тем самым задушив Арцах. Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии для обеспечения бесперебойной связи Арцаха с Арменией и с внешним миром», — сказал президент.

Арцах, по словам главы страны, ожидает активного участия Франции в реализации гуманитарных программ, возвращения пленных армян и сохранения находящегося под угрозой исчезновения армянского духовного и культурного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях.

На встречах также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и член бюро АРФД, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (ККАФ) Мурад Папазян. В ходе визита запланированы и другие встречи.