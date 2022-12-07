Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект введения системы добровольной аттестации военнослужащих по контракту.

Как сообщает «Арменпресс», за проект проголосовали 65 депутатов, 26 воздержались, против — 0.

Министерство обороны РА предложило установить надбавки для военнослужащих-контрактников, прошедших добровольную аттестацию. В целях повышения привлекательности и заинтересованности военной службы по контракту предлагается установить надбавку для военнослужащих срочной военной службы, унтер-офицеров и рядовых, занимающих должности с функциями реализации, планирования или управления боевыми задачами, а расчет обусловить прохождением этими военнослужащими аттестации.

Согласно проекту, аттестацию, проводимую в целях начисления надбавки, военнослужащие по контракту, занимающие в настоящее время должности с функциями выполнения, планирования и контроля выполнения боевых задач, и военнослужащие, занимающие должности с соответствующими функциями в каждой группе воинских должностей или повторно поступающие на военную службу по контракту из запаса будут проходить добровольно. Аттестуются они не ранее чем через три месяца после зачисления на должность и не позднее четырех месяцев.

В случае приобретения права на получение надбавки по результатам аттестации, она будет начисляться со дня назначения на должность. Военнослужащие, не получившие право на получение надбавки по результатам аттестации, смогут обратиться за повторной аттестацией не чаще двух раз в год.

Кроме того, военнослужащие по контракту, уже получающие надбавку по занимаемой должности, будут проходить аттестацию каждые три года для продолжения начисления надбавки.На заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что оклад военнослужащего-контрактника, прошедшего добровольную аттестацию, будет увеличен в два раза.