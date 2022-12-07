Вес внешнего долга в общем долге Армении в течение 2023 года будет снижаться, планируется, что на конец года долг правительства в драмовом эквиваленте составит 4 трлн 645 млрд драмов или 49,8 % от ВВП, а если курс доллара будет ниже, то этот показатель будет меньше.

Как сообщает «Арменпресс», об этом во время обсуждения в Национальном собрании проекта госбюджета на 2023 год заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

Министр отметил, что в проекте госбюджета 2023 года предлагается установить дефицит в размере 289 миллиардов драмов, или 3,1 % от ВВП. Сохранение 7-процентного экономического роста в последующие годы позволит установить дефицит бюджета в пределах 2,5-3 % ВВП, с одной стороны, обеспечив достаточные средства для финансирования расходов, а с другой — снизив уровень долга по отношению к к валовому внутреннему продукту.

«Долг правительства в драмовом эквиваленте к концу 2023 года составит 4 трлн 645 млрд драмов или 49,8 % от ВВП. Расчет этого показателя основан на обменном курсе 436 драмов за доллар США. Соответственно, если будет более низкий реальный обменный курс, эти 49,8 % станут ниже. Если фактический обменный курс будет на 5 % ниже или выше указанного, то государственный долг по отношению к ВВП будет находиться в пределах 48-51 %. В течение 2023 года вес внешнего долга уменьшится. И он составит 57,6 % от общего долга. К концу этого года доля внешнего долга в общем долге составляет 60,2 %», — сказал Хачатрян.Министр подчеркнул, что в 2018 году вес внешнего долга в долге правительства составлял более 78 %. Запланированный на следующий год показатель в 60 % он посчитал очень значительным достижением и результатом государственной политики управления долгом.