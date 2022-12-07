Очередные азербайджано-турецкие военные учения направлены на решение нескольких задач.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил руководитель фракции НС «Айастан» Сейран Оганян.

«Во-первых, вооруженные силы Турции и Азербайджана наращивают сотрудничество и готовность к решению той или иной проблемы. Если военные учения проводятся на границе Армении и Ирана и у одного из участников учений возникают проблемы, например, с пересечением рек, то это означает, что эти военные учения направлены против государств, являющихся соседями Турции и Азербайджана, и есть проблемы с этими странами. Во-вторых — это демонстрация силы Армении и Ирану. Очевидно и то, что в этом регионе существует конфликт Запад-Иран, а представителем Запада в регионе и на Южном Кавказе является Турция. В результате военные учения Турции определенно адресованы и Ирану», — сказал Сейран Оганян.

По словам лидера фракции «Айастан», именно поэтому руководство Ирана уже давно заявляет о неприемлемости любых изменений границ в регионе, особенно в Сюникской области.

Сейран Оганян подчеркнул важность армяно-иранской дружбы, подчеркнув, что Иран в этом регионе играет довольно серьезную роль.

По словам депутата, ситуация в регионе довольно напряженная, особенно обстановка с безопасностью вокруг Армении и Арцаха, она очень хрупкая, боевые действия могут начаться в любой момент.«В связи с этим Вооруженные силы Республики Армения должны сделать серьезные выводы, наше правительство со всей серьезностью должно оценить военно-политическую обстановку. Должна быть проделана серьезная работа по пополнению Вооруженных сил и проведению подобных учений. Они должны быть оборонительными, и почему бы и не превентивными», — заключил Сейран Оганян.