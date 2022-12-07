В целях разработки и реализации четких планов сотрудничества между образовательными, культурными, научными и другими важными учреждениями Армении и России 7 декабря в Ереване состоялась учредительная конференция «Армяно-российский диалог».

Как сообщает «Арменпресс», в конференции принимают участие руководители концертных залов, театров и других структур, врачи, ученые, представители СМИ и другие лица.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмаляна, армяно-российская культурная повестка в 2022 году была довольно насыщена. В Москве и в других городах России прошли Дни культуры Армении, в которых участвовали Национальный филармонический оркестр Армении, Национальный квартет имени Комитаса. В Ереване и в регионах Армении прошли Дни духовной культуры России.

«Были активные взаимные гастроли оркестров, музыкальных и театральных коллективов. Три дня назад из Санкт-Петербурга вернулся Национальный филармонический оркестр, выступавший в Мариинском театре, в Санкт-Петербурге находились художественный руководитель Академического театра Армении Армен Элбакян и режиссер Вардан Мкртчян. Установлены контакты между Ереванским государственным институтом театра и кино и ГИТИСом. Одним из важнейших, глубоко духовных культурных событий года стал визит в Армению всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, который выступил на территории собора Звартноц, в Ереване и в Гюмри. Мы до сих пор находимся под впечатлением этих концертов. Обсуждаем с ним вопрос о проведении в Ереване Недели современных армянских композиторов», — сообщил замминистра.

Касаясь конференции, он отметил, что российская сторона выступила с предложением сформировать такую платформу. По словам Хзмаляна, это даст возможность вести диалог, формулировать, поднимать волнующие многих вопросы и осмысливать эти вопросы в контексте армяно-российского стратегического партнерства.

«Кроме обсуждений запланированы и визиты в профильные учреждения: ЕГУ, НАН, Ереванский оперный театр, где руководство оперы, Хореографического училища и Молодежной оперной программы выступят с предложениями, ведь Россия имеет серьезный профессиональный потенциал, особенно в области танца, который мы можем и желаем использовать. Это будет общественная дискуссионная встреча и возможность наладить профессиональное сотрудничество», — подчеркнул Ара Хзмалян.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что Армения и Россия сотрудничают на уровне министерств и ведомств, но платформы для гражданского сотрудничества не существует.

«В этом обсуждении с обеих сторон участие принимают выдающиеся ученые, врачи, художники. Сотрудничество должно быть на уровне институтов и научных центров, театральных коллективов, галерей, образовательные учреждения должны разрабатывать совместные программы. Возможно, будут и курсы повышения квалификации и т.д., отметил он и добавил, что отношения между Россией и Арменией дружественные, имеют серьезную историю и большую роль в развитии отношений играют известные люди. Михаил Швыдкой напомнил, что в 2023 году исполняется 120 лет со дня рождения композитора Арама Хачатряна, что является хорошей возможностью для организации в России ряда мероприятий, посвященных композитору.