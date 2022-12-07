Армения отрицательно относится к последним событиям вокруг Лачинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил спикер НС Ален Симонян, отвечая на вопрос журналиста об отношении Армении к размещению миротворцами РФ малых блокпостов в Лачинском коридоре и к последним событиям вокруг Лачинского коридора.

«Армения отрицательно относится к этому. Не будем забывать, что Лачинский коридор находится под контролем миротворцев Российской Федерации и является зоной их ответственности. В этом направлении ведется работа, потому что, повторяю, это зона ответственности российских миротворцев», — сказал Симонян.

3 декабря стало известно, что группа азербайджанцев в штатских одеждах перекрыла трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши — Карин Так, якобы по экологическим причинам . В информационном штабе Арцаха сообщили, что очевидно, что этим шагом Азербайджан идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом, и подвергнуть мирное население психологическому террору. Ответственные лица дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил вели переговоры с азербайджанской стороной по вопросу открытия автомобильной дороги Степанакерт-Горис. В результате более чем трехчасовых переговоров с азербайджанской стороной единственная автомагистраль, соединяющая Арцах с Арменией, была открыта в двустороннем порядке.Позже командующий российскими миротворческими силами в Арцахе Андрей Волков сообщил, что для облегчения их работы на первом блокпосту миротворцев планируется установка технических средств мониторинга.