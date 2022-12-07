Спикер НС Ален Симонян коснулся высказывания министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по поводу Пражского четырехстороннего заявления.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что признание Арменией Алмаатинской декларации согласно заявлению Праги означает, что Армения признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности эти слова Лаврова, Симонян ответил:

«В этом заявлении Лавров говорил о варианте, который я когда-то представил как российский вариант, если хотите вариант Лаврова. Он (Сергей Лавров; ред.) в очередной раз доказал, что есть российский вариант, и, вопреки его собственному утверждению, известная видеозапись моей пресс-конференции с российскими журналистами доказала, что Ален Симонян был прав, а Лавров ошибался», — сказал Симонян.

Что касается четырехстороннего заявления, сделанного в Праге, Симонян отметил, что Арцах ни при каких обстоятельствах не останется в стороне от процесса.«Есть запланированный формат, в котором Арцах и Азербайджан должны вести диалог. Скажу больше, об этом тоже мы говорили. В какой-то момент Арцах был исключен из процесса, а Республика Армения отвергла этот вариант и не участвовала в этом разговоре», — заключил Симонян.