Председатель НС Ален Симонян считает возможной встречу лидеров Армении и Азербайджана до конца года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Ален Симонян заявил в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи на уровне лидеров стран до конца года и где она может быть проведена.«Информации о том, где состоится встреча, пока нет, но мы готовы встретиться в Брюсселе, как и готовы к любому содержательному обсуждению.

Вы знаете, что вчера состоялась встреча на уровне вице-премьеров и была достигнута договоренность о следующей встрече. Повторяю, у нас пока нет конкретной информации об этой встрече на уровне глав государств, но не исключено, что встреча состоится до конца года», — сказал Симонян.