Россия готова оказать необходимое содействие для проведения новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на своей территории, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на агентство ТАСС.

«Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения такой встречи на своей территории», — ответил представитель Кремля на заданный вопрос.

Говоря о неофициальном саммите стран СНГ, который может состояться в конце года в Санкт-Петербурге, Песков сказал, что есть идея провести такую встречу. «Есть идеи провести такую встречу до Нового года. Как только все приготовления будут завершены, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет взаимопонимание по поводу встречи (Алиев-Пашинян: ред.), мы вам сообщим об этом», — заключил Дмитрий Песков.