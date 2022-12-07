Для восстановления былого обаяния бывшего Ленинакана необходимо дать толчок экономике, в связи с этим правительства Армении имеет четкие планы, для реализации которых предпринимаются соответственные шаги.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами 7 декабря заявила губернатор Ширакской области Назели Багдасарян.

«В течение всего этого времени строения, дороги восстанавливались самыми разными темпами, и еще будут восстанавливаться, но разбитые судьбы уже восстановить. Для многих это стало потерянным детством. Я уверена, что ни одна семья, особенно в Гюмри, не избежала этого бедствия и в каждой семье есть своя трагедия. К сожалению, время не лечит раны, это незаживающая рана, которая все время будет кровоточить», — заметила губернатор.

Аварийные здания также являются серьезной проблемой зоны бедствия. По словам губернатора, в этом году есть проект по восстановлению Кочорского района Ашоцка и аварийного дома в Гюмри по адресу Тиграна Мец 5. Есть договоренность с Градостроительным комитетом о решениях и для других зданий. Дом Гукасяна по адресу Антараван 26 также остается в числе приоритетов.

Арменуи Мхоян