В Ереване во второй половине дня 7-го декабря, с 8 по 12 декабря осадков не ожидается. Днем 7 декабря в некоторых районах ожидается небольшой снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

В дневные часы 8-10 декабря температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе на 5-7 градусов.

В утренние часы в Араратской долине ожидаются туманы. Ветер — юго-восточный, с порывами со 2-5 м/с.7 и 8 декабря в Арцахе также осадков не ожидается.