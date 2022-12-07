Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси, завершающую свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян высоко оценил деятельность посла в нашей стране и отметил, что за время ее пребывания на должности в армяно-американских отношениях зафиксировано динамичное развитие.

По словам Никола Пашиняна, в последние годы в нашей стране проведены институциональные реформы, в том числе и при содействии США, которые способствуют развитию и укреплению демократии. Премьер-министр добавил, что программы, реализуемые в рамках армяно-американского стратегического диалога, способствуют расширению взаимовыгодных двусторонних связей.

Линн Трейси поблагодарила премьер-министра и правительство Армении за сотрудничество и отметила, что изменения, произошедшие в Армении за время ее пребывания на должности, в значительной степени способствовали продвижению демократии в нашей стране. В данном контексте посол подчеркнула факт эффективных реформ в сфере борьбы с коррупцией и в сфере государственного управления.

Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-американских отношений, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.Премьер-министр Пашинян пожелал Линн Трейси новых успехов в ее последующей деятельности.