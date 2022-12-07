Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил итоги состоявшейся в Москве 6 декабря встречи вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Пашинян сказал, что на трехсторонней встрече обсуждался вопрос восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

«К сожалению, не могу сказать, что у нас есть какие-то конкретные результаты, но хочу еще раз подтвердить, что Республика Армения готова и заинтересована в реализации этой программы. Наше предложение остается в силе, и Республика Армения готова как можно скорее начать восстановление железной дороги. Мы и раньше озвучивали свое мнение. Мы готовы начать работы по восстановлению железной дороги с того момента, как только зафиксируем, что есть общее понимание вокруг этих идей», — сказал Пашинян, еще раз подчеркнув, что железная дорога и дороги в целом должны действовать в рамках законодательства Республики Армения, и это должно быть зафиксированы в документе.

Напомним, что в Москве 6 декабря состоялось 11-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева. Стороны отметили позитивную роль Российской Федерации в усилиях по нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Республикой Армения, Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и в регионе. Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.