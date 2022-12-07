Армения не имеет вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха, Нагорный Карабах имеет Армию обороны, задачей которой является самооборона армян Нагорного Карабаха, поскольку существует опасность их этнической чистки.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Армана Егояна.

Депутат напомнил об обвинениях министра иностранных дел Азербайджана в том, что договоренности от 9 ноября не выполняются в полной мере. Министр иностранных дел Азербайджана, в частности, указал на проблему возобновления региональных коммуникаций, обвинив в этом Армению, а также сказал о присутствии вооруженных сил Армении на территории Нагорного Карабаха.

«Мы неоднократно заявляли, что у Армении нет никаких вооруженных формирований на территории Нагорного Карабаха. Мы знаем, что у Нагорного Карабаха есть Армия обороны. И само название этого вооруженного формирования, этой армии, говорит о том, что задача этой армии — самооборона армян Нагорного Карабаха. И эта миссия востребована сегодня как никогда. Армяне Нагорного Карабаха продолжают подвергаться обстрелу, на них оказывается различное давление. Когда исчезнет опасность этнической чистки армян Нагорного Карабаха, тогда, я думаю, армяне Нагорного Карабаха смогут обсуждать другие возможные сценарии», — сказал Мирзоян.

Коснувшись заявления от 9 ноября, министр иностранных дел отметил, что, к сожалению, договоренности от 9 ноября не выполнены в полной мере. Прежде всего, речь идет о задержке с освобождением армянских военнопленных и других незаконно удерживаемых лиц. Что касается разблокирования региональных экономических коммуникаций, Мирзоян отметил: «Вчера была встреча в рамках Рабочей группы. Работы и обсуждения продолжаются. Обсуждаемые вопросы достаточно сложные, есть достаточно сложные слои и подслои, но работа продолжается», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел заверил, что армянская сторона на всех встречах и по всем темам проявляет максимальную конструктивность.