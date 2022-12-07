Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не уверен, что к концу года можно будет иметь более-менее окончательный вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, министр Мирзоян об этом сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Соны Казарян.

«Переговоры, направленные на установление мира или регулирование отношений, находятся в активной стадии и продолжаются. В обращении находится документ в новой редакции. Сейчас мы получили очередные предложения азербайджанской стороны, мы выступим со своими очередными предложениями. К сожалению, подходы сторон по многим вопросам еще очень далеки друг от друга, но переговоры для того и ведутся, чтобы можно было найти точки соприкосновения между далекими позициями и получить общий результат», — сказал Мирзоян.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном все еще продолжаются. Есть части, которые неприемлемы друг для друга, есть части, где стороны могут сделать шаги навстречу друг другу.

На данный момент встречи на уровне министров иностранных дел до конца года не запланирована.

«Но я предполагаю, у нас будет еще одна встреча до конца года. В любом случае, мы готовы к этой встрече, мы активны и конструктивны в этих переговорах. Я не уверен, что к концу года мы сможем иметь более-менее окончательный вариант договора, хотя мы об этом заявляли заранее, но это заявление о намерениях. Наше намерение, по большому счету, остается в силе. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее достичь мира и всеобъемлющего урегулирования», — сказал глава МИД.

По его словам, даже если до конца года не получится, переговоры будут продолжаться.