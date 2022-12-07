Венгрия не должна была выдавать Азербайджану преступника Рамиля Сафарова, зарубившего топором армянского офицера Гургена Маргаряна, и оценка Армении на этот счет не изменилась. В то же время есть много положительных примеров со стороны Венгрии, которые следует помнить и ценить.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Рустама Бакояна.

Бакоян напомнил, что в рамках министерской конференции ОБСЕ Армения и Венгрия объявили о полном восстановлении дипломатических отношений. Рустам Бакоян попросил представить подробнее об этих шагах и предшествовавших им действиях, принимая во внимание тот факт, что Армения приостановила отношения с Венгрией в связи с экстрадицией в Азербайджан Рамиля Сафарова, зарубившего армянского офицера. На вопрос депутата, изменила ли Армения свою позицию по этому вопросу, министр иностранных дел Армении ответил:

«Такая встреча действительно была и такая договоренность была достигнута. Об этом публично заявили Армения и Венгрия. Наша оценка упомянутых Вами событий не изменилась, то есть венгерские власти не должны были экстрадировать в Азербайджан преступника, убившего армянского офицера Гургена Маргаряна», сказал Мирзоян.

В то же время глава МИД отметил, что есть много положительных примеров, которые Армения помнит и ценит.

«Есть много других положительных примеров. Мы помним усилия Венгрии по репатриации 5 армянских военнопленных в прошлом году. Представители венгерских властей лично прибыли в Баку и доставили в Ереван пятерых военнопленных.

Думаю, что мы не можем не заметить поддержку венгерских властей в рамках борьбы с коронавирусом: они предоставили 100 000 доз вакцины, благодаря которой были спасены жизни.

В качестве примера могу отметить вполне ощутимую финансовую поддержку, оказанную венгерскими властями Армянской Апостольской церкви, также есть сотрудничество на уровне школ, в том числе по повышению осведомленности об убийстве Гургена Маргаряна. Вот, ставя все это на чашу весов, я считаю, что выбор надо делать в сторону более позитивного и перспективного, что и было сделано. В ближайшее время вы услышите о назначении послов обеих стран», — заключил Мирзоян.