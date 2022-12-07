Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 7 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, Армен Григорян поблагодарил посла за личный вклад в углубление отношений между Арменией и США и развитие сотрудничества в различных сферах. Армен Григорян пожелал послу успехов в дальнейшей действительности и с уверенностью подчеркнул, что конструктивные отношения, сложившиеся за годы работы посла, будут и впредь динамично развиваться.

Посол Трейси, в свою очередь, поблагодарила за сложившиеся за эти годы взаимные теплые и деловые отношения и эффективную работу, пожелав Армении и армянскому народу мира и процветания.