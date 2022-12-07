Республика Армения заинтересована в присутствии наблюдательной миссии международных структур на армяно-азербайджанской границе и приветствует готовность различных стран-членов ЕС продолжить миссию на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Татевик Гаспарян.

Депутат попросила министра иностранных дел дать свою оценку деятельности и роли миссии наблюдателей ЕС. Депутат напомнила, что о продлении мандата наблюдательной миссии говорил министр иностранных дел Франции. В связи с этим Гаспарян поинтересовалась, какова позиция Армении в этом вопросе.

«Республика Армения заинтересована в наблюдательной миссии международных структур на армяно-азербайджанской границе. Если вы помните, мы обращались по этому вопросу в разные организации: ОДКБ, ОБСЕ, ЕС. В этот период также прибыла миссия от ОБСЕ, и она уже закончилась. На данный момент работа наблюдательной миссии ЕС еще продолжается, срок не закончился. Он завершится 19-20 декабря. Я приветствую готовность различных стран-членов ЕС продолжать миссию и продолжать сохранять присутствие на армяно-азербайджанской границе», — отметил Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении особо подчеркнул оценки миссии наблюдателей ЕС для дальнейших международных процессов. По его мнению, только присутствие нейтральных наблюдателей и мониторинговой миссии будет иметь превентивное значение для дальнейшего обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Такую роль сыграла и миссия Евросоюза. Поэтому Республика Армения может только приветствовать продление этой миссии или направление новой наблюдательной миссии», — заключил Мирзоян.