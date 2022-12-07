В рамках ОДКБ рассматривался также вопрос оказания военно-технической помощи Армении, но для Армении первичны политическая оценка и констатация союзниками факта.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Лилит Минасян.

Депутат напомнила, что по итогам состоявшегося недавно в Ереване саммита ОДКБ Армения не подписала два документа, которые были отправлены на доработку. Минасян поинтересовалась, на какой стадии находится процесс внесения поправок и есть ли у Армении какие-то ожидания от этих документов.

«Ожидание только одно: четкая констатация того, что произошло, а именно — вторжения Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, нанесения ударов по гражданским инфраструктурам, фиксация этого факта и принятие вытекающих из него действий. ОДКБ представляет собой военно-политический союз, в котором государства договорились защищать территориальную целостность друг друга, защищать ее дипломатическими и политическими средствами, а при необходимости и военными средствами. И здесь мы ожидаем, что наши союзники по ОДКБ будут относиться к принимаемым решениям в этом духе, что, к сожалению, не было так воспринято и не так трактовалось другими странами», — сказал Мирзоян, добавив, что работа продолжается.

Депутат также поинтересовалась тем, какую помощь предложила ОДКБ.

«В обсуждаемом решении, среди прочих мер и мероприятий, также рассматривался вопрос об оказании военно-технической помощи Армении, но, повторяю, для нас первостепенным является вопрос политической оценки, констатации нашими союзниками того, что произошло вторжение на территорию Армении, тогда можно было бы рассмотреть и остальные меры: решение вопроса политическим путем, то есть обеспечение вывода азербайджанских войск, военно-техническая помощь, другие мероприятия», — уточнил Мирзоян.

Министр сказал, что решение не принято, теперь внешнеполитическим ведомствам следует продолжить работу, чтобы посмотреть, где можно прийти к общему знаменателю.