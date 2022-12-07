Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, находящаяся с рабочим визитом во Французской Республике, встретилась в Париже с представителями Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Франции.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой приняли участие члены Бюро АРФД Мурад Папазян и Овсеп Тер-Геворкян, были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха, сотрудничества между Арцахом и Диаспорой, региональные процессы.

Араик Арутюнян назвал такие встречи востребованными и полезными, высоко оценив вклад АРФД в развитие и укрепление Арцаха, в решение общенациональных проблем.