В Российскую Федерацию с рабочим визитом выехала делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном.
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
В Российскую Федерацию с рабочим визитом выехала делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном.
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
Премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопрос о том, чего ждет Армения от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и почему...Читать далее
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