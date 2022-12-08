В 2022 году значительно увеличился объем прямых инвестиций в экономику государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С таким заявлением в ходе Инвестиционного саммита, проходящего сегодня в Бишкеке, выступил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на агентство ТАСС.

«По сравнению с прошлым годом, в первом полугодии 2022 года в странах-членах ЕАЭС значительно увеличились прямые иностранные инвестиции», — сообщил он.

По словам Мясниковича, за этот период инвестиции в экономику Армении выросли почти в 5 раз, Беларуси — в 1,6 раза, Казахстана — в два раза, Кыргызстана — в 1,9 раза.

Глава ЕАЭС отметил что, прогнозы международных экспертов о том, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) государств ЕАЭС снизится на 7-10 %, не оправдались.

«Наоборот, мы видим довольно активный рост», — отметил он.

Мясникович заверил, что в ЕАЭС большое внимание уделяется содействию бизнеса. В частности, в Союзе освобождены от уплаты таможенных пошлин почти 1300 наименований товаров, что оказало предпринимателям косвенную помощь на 2 миллиарда долларов.

В Бишкекском инвестиционном саммите принимают участие представители государственных структур стран ЕАЭС, различных органов этой организации и компаний стран-участниц.