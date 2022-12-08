Правительство выделило 1 млрд 272 млн драмов на реализацию субвенционных программ в 16 населенных пунктах 8 областей.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства соответствующий проект представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

По словам министра, в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Вайоцдзорской областях будет реализовано 25 программ субсидирования.

Заявки на программы субсидирования в основном направлены на капитальные вложения в общинах, а именно на: благоустройство улиц, парков, детских площадок, строительство и ремонт общественных строений, Домов культуры, детских садов, залов для проведения мероприятий, строительство и ремонт водопроводов питьевой воды и воды для орошения и ночного освещения, газификацию жилых массивов, ремонт общей долевой собственности в многоквартирных домах с применением энергосберегающих мероприятий.