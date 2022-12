В Армению приезжает спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что ожидает «содержательных встреч».

«Сегодня мы испытаем прямой рейс Вена-Ереван. Во второй половине дня я ожидаю содержательных встреч», — написал он, опубликовав фотографию из аэропорта.

Good morning! Trying out the direct Vienna-Yerevan flight today. Looking forward to substantive meetings in the afternoon. pic.twitter.com/Sn9malhMBf