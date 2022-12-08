Делегация Республики Армения принимает участие в конференции, посвященной 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, которая проходит в Казани, Россия.

В конференции, проходящей с 4 по 9 декабря, участвуют делегации более чем из 30 стран мира, с армянской стороны – представители Министерств ОНКС и окружающей среды, ГНКО «Историко-культурные заповедники-музеи и Служба охраны исторической среды» и ГНКО «Историко-археологический заповедник-музей Эребуни» мэрии Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства ОНКС, участники Армении представили два доклада о роли средневековой Армении на Великом шелковом пути и ее опыте в области сохранения историко-археологического наследия.

В Казани армянская делегация встретилась с руководством Армянского центра Дома дружбы народов и ознакомилась с его деятельностью.

С ответственными лицами сферы историко-культурного наследия Республики Татарстан был обсужден успешный опыт и перспективы сотрудничества между двумя странами.