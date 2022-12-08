Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном встретилась с мэром Парижа Анн Идальго.

На встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития связей между Арцахом и Францией и урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил усилия Анн Идальго, направленные на защиту прав народа Арцаха, поддержку борьбы за международное признание независимости Республики Арцах, а также защиту духовного и культурного наследия Арцаха на оккупированных Азербайджаном территориях. Президент также поблагодарил членов Парижского городского совета за то, что они проголосовали за резолюцию о признании независимости Республики Арцах.

Президент Арутюнян подчеркнул, что развитие международных отношений остается одной из приоритетных задач для Арцаха. В этом контексте глава государства подчеркнул важность расширения и углубления децентрализованного сотрудничества с административными районами и городами Франции, выразив надежду на динамичное развитие двусторонних отношений. Мэр Парижа заверила, что Париж всегда будет рядом с Арцахом и его народом, защищая его права на самоопределение и мирную жизнь.