Правительство приняло решение внести на стройплощадках новые регулирования.

Как сообщает «Арменпресс», согласно соответствующему решению правительства от 8 декабря, заказчикам будет предписано в договорах о закупке строительных проектов предусматривать регулирования относительно ситуации на строительных площадках, безопасности труда, санитарно-гигиенической, технической безопасности, соблюдения норм загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды. Наряду с этим, в проекты договоров за нарушения норм будут включены и регулирования, предусматривающие ответственность: приостановление строительства, штраф или штраф

«Мы обсуждали этот вопрос в Аппарате премьер-министра и еще в сентябре приняли решение о его согласовании с Министерством территориального управления и инфраструктуры и Градостроительным комитетом. Мы пришли к выводу, что в типовых договорах о госзакупках, утвержденных приказом министра финансов, нужно предусмотреть норму, в соответствии с которой подрядчик может требовать от заказчика соблюдения этих норм строительства. Однако опыт показывает, что этого недостаточно и необходимо поднять его до уровня нормативного регулирования и сделать эти положения обязательными. Регулирование, которое было предусмотрено в типовых договорах купли-продажи, мы сейчас доводим до статуса обязательной нормы», — сказал министр финансов Тигран Хачатрян, представивший проект на очередном заседании правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что на строительных площадках должны быть установлены соответствующие нормативы.

«Речь идет об установлении нормативов на строительных площадках, в каком состоянии должна быть строительная площадка, в каком состоянии должны быть рабочие, какую одежду и средства защиты они должны носить? Вопросов много. Мы постоянно получаем сигналы тревоги, и видим, что в Ереване зафиксированы очень высокие показатели загрязнения воздуха. Одной из причин этого является несоблюдение стандартов на строительных площадках. В этом вопросе мы должны быть последовательны», — заключил премьер-министр.