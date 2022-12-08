Правительство одобрило Закон «О внешнеразведывательной деятельности и службе внешней разведки». Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил исполняющий обязанности министра юстиции Григор Минасян.

Представленным пакетом предлагается создать Службу внешней разведки как орган государственного управления, подчиненный премьер-министру.

«Есть политическое решение о создании нового вида государственной службы, которая не будет военной службой. Это даст возможность пополнить вновь созданный орган государственными служащими, работающими в других ведомствах, которые своим опытом, знаниями и профессионализмом будут способствовать становлению Службы внешней разведки.

Создание службы внешней разведки не только будет способствовать повышению оперативной эффективности Службы национальной безопасности, дав возможность сосредоточиться на контрразведке и борьбе с терроризмом, но и даст возможность более гибко и оперативно реагировать на вызовы быстро меняющегося мира и региона», — представил Григор Минасян.

По словам Григора Минасяна, проект определяет структуру полномочий службы, порядок и условия поступления на службу, их увольнения, прохождения службы, классификацию должностей и званий, права, обязанности и ответственность работников, правовые и социальные гарантии и другие отношения, связанные со службой.

«Стоит отметить, что переходными положениями проекта предусмотрено положение о том, что через три года после принятия пакета законодательных актов, направленных на создание и учреждение Службы внешней разведки, иные органы и подразделения, осуществляющие деятельность внешней разведки перестанут осуществлять эту деятельность, полностью передав эту функцию новой службе», — сказал Минасян.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил что, мир меняется, формы и методы внешней разведки также претерпевают значительные изменения, поэтому очень важно, чтобы Армения могла трансформировать и развивать свои возможности в соответствии с современными условиями и требованиями.

«В этом смысле я думаю, что одной из важных констатаций является то, что мы видим, что разведывательные методы, формы и формулы развиваются таким образом, что они не всегда имеют прямую связь со службой военного характера. Мы приняли решение по этому поводу, и оно указано в плане Армении до 2050 года, в стратегии трансформации: создать Службу внешней разведки как орган, подчиненный премьер-министру», — заключил Пашинян.