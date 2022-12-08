Плей-офф проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу все же не обошелся без сенсации. Ее преподнесла сборная Марокко, выбившая из турнира самих испанцев — чемпионов мира-2010 и трехкратных победителей европейских первенств. Победа вывела марокканцев в четвертьфинал мирового первенства, что стало для них историческим достижением, и позволило 36 лет спустя покорить новый рубеж.

Нынешний успех «атласских львов», как окрестили марокканцев болельщики, удивительно похож на сенсацию, сотворенную ими на чемпионате мира 1986 года. Как и тогда, они выбрались из группы с первого места. 36 лет назад в Мексике североафриканцы обошли сборные Польши, Англии и Португалии, а теперь в их тени оказались вице-чемпионы мира хорваты, бронзовые призеры мирового первенства 2018 года бельгийцы и скромные по футбольным меркам канадцы. В 1986 году сборная Марокко уступила в 1/8 финала команде ФРГ с минимальным счётом 0:1. Причём немцы вырвали победу лишь за 3 минуты до конца матча — благодаря голу Лотара Маттеуса. Сейчас же испанцы оказались менее фартовыми и потерпели одно из самых унизительных в своей истории поражение. Ведь отношения между Испанией и Марокко исторически складывались непросто. Последнее обострение произошло в июле 2002 года, когда марокканские войска оккупировали остров Лейла, что едва не привело к широкомасштабной эскалации конфликта между двумя государствами. Конфликт был разрешен только после вмешательства тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла.

1/8 финала. Марокко — Испания 0:0 (по пенальти – 3:0)

Серия послематчевых пенальти

Марокко: Абдельхамид Сабири (1:0), Хаким Зиеш (2:0), Бадр Банун (мяч отбил вратарь испанцев), Ашраф Хакими (3:0).

Испания: Пабло Сарабия (попал в штангу), Карлос Солер (мяч отбил вратарь марокканцев), Серхио Бускетс (мяч отбил вратарь марокканцев).

Тревожный звоночек для испанцев прозвучал еще в заключительном матче группового турнира, когда они не менее сенсационно уступили японцам со счетом 1:2. Видимо, испанские тренеры и футболисты не прислушались к нему, посчитав то поражение недоразумением. В реальности же это свидетельствовало о проблемах в игре «красной Фурии». Похоже, испанцы настолько верили в окончательный успех, что даже не пытались опережать события. Впрочем, было очевидно, что испанцам вновь тяжело вскрывать хорошо отлаженную позиционную оборону соперника. С похожей проблемой они столкнулись также в предыдущих встречах – со сборными Германии и Японии соответственно.

Сборная Марокко грамотно оборонялась и практически не позволила сопернику создать серьезную угрозу своим воротам. В первом тайме вообще не было запоминающихся моментов, а из событий второго периода разве что можно выделить удары по воротам испанцев Марко Асенсио (не попал в створ) и Дани Ольмо (с ним справился марокканский голкипер Яссин Буну). Марокканцы сконцентрировались на обороне и терпеливо выжидали подходящего момента. Он подвернулся только на исходе первого тайма дополнительного времени, однако вышедший на замену Валид Шеддира не сумел переиграть испанского голкипера Унаи Симона. А вот на последней компенсированной минуте дополнительного времени после удара Пабло Сарабии марокканцев спасла штанга. Ну, а серия послематчевых пенальти превратилась для испанцев в настоящий кошмар, который они будут вспоминать еще очень долго. Сборная Испании во второй раз подряд не смогла пройти на чемпионате мира дальше 1/8 финала. Следующим соперником сборной Марокко будет команда Португалии. То ли еще будет.

1/8 финала. Португалия — Швейцария 6:1

Голы: Гонсалу Рамуш, 17 (1:0), Пепе, 33 (2:0), Гонсалу Рамуш, 51 (3:0), Рафаэл Геррейру, 55 (4:0), Мануэль Аканджи, 58 (4:1), Гонсалу Рамуш, 67 (5:1), Рафаэл Леау, 90+2 (6:1).

Португальцы уверенно справились с крепкой сборной Швейцарии. Причем большую часть игры провели без Криштиану Роналду, вышедшего на замену только на 74-й минуте. В его отсутствие героем встречи стал молодой нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, забивший половину голов своей команды и ставший первым футболистом, оформившим хет-трик на ЧМ-2022. Сначала он отличился ударом в ближнюю «девятку», а после перерыва дважды достиг успеха в течение 16 минут. Были еще голы Пепе, замкнувшего навес Бруну Фернандеша после розыгрыша углового удара, Рафаэла Геррейру и Рафаэла Леау. Вышедший на замену Роналду успел отметиться голом из офсайда, который, естественно, не был засчитан. У швейцарцев точным оказался удар Мануэля Аканджи — после углового.