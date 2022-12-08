Член женской сборной Армении по шахматам, чемпионка мира и Европы до 18 лет Мариам Мкртчян стала победительницей международного турнира до 20 лет, проведенного в российском городе Ханты-Мансийск.

Она одержала 6 побед, сыграла две ничьи и потерпела одно поражение, уступив в 4-м туре россиянке Виктории Лоскутовой. Как сообщает «Арменпресс», армянская шахматистка из 9 возможных набрала 7 очков и заняла первое место.

Другой представитель Армении Шант Саркисян занял третье место, набрав 5 очков и завоевав бронзовую медаль. Победителю турнира россиянину Кириллу Шубину он уступил всего 1 очко.

В 9 партиях Шант Саркисян одержал 2 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.