Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, находящаяся с рабочим визитом во Французской Республике встретилась с президентом Регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава государства высоко оценил принципиальную и последовательную деятельность Валери Пекресс, направленную на защиту прав и свобод человека, принципов гуманизма и демократии, общечеловеческих ценностей и содействие Республике Арцах, отметив, что она приехала в Арцах в самое тяжелое и трудное для арцахцев время, когда еще свежи раны кровавой войны.

Президент Арутюнян подчеркнул, что Франция и народ Франции занимают особое место среди друзей Арцаха.

«Свидетельством этого является признание Нагорно-Карабахской республики, а также резолюции, содействующие суверенитету и территориальной целостности Республики Армения, принятые под Вашим руководством Региональным советом Иль-де-Франс в 2020 и 2022 годах. Мы высоко ценим такое содействие и такие шаги для нашей страны, вставшей на путь демократии», — подчеркнул Араик Арутюнян.

Глава государства выразил уверенность, что дружба народов, основанная на общих ценностях и интересах, укрепится и углубится, а также расширятся сферы диалога и сотрудничества.

Валери Пекресс подтвердила свою солидарность и поддержку Арцаху, подчеркнув, что для обеспечения стабильности и мира на Южном Кавказе необходимо достичь мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.