Гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу возглавляет лидер нападения сборной Франции Килиан Мбаппе, уже записавший на свой счет 5 голов.

При этом 23-летний игрок, выступающий на клубном уровне за парижский «Пари Сен-Жермен», успел побить рекорд самого Пеле. В активе француза 9 голов в финальных этапах чемпионата мира (с учетом предыдущего первенства), забитых в этом возрасте. Пеле до своего 24-летия отметился на чемпионатах мира 7 меткими ударами. Примечательно, что 7 из 9 голов Мбаппе забил, когда на поле находился его товарищ по команде Оливье Жиру, при сотрудничестве с которым Килиан чувствует себя наиболее комфортно.

Сам 36-летний Жиру, отличившись во встрече с поляками, побил рекорд Тьерри Анри и с 52 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Месси превзошёл Роналду и Марадону

37-летний португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, забившим голы на пяти планетарных чемпионатах.

Единственным пробелом в его карьере остается отсутствие голов на стадиях плей-офф мировых первенств. До матча с Австралией в рамках 1/8 финала, состоявшегося 3 декабря, такая же статистика была у принципиального соперника Роналду — аргентинца Лионеля Месси, который исправил ситуацию шикарным ударом в своем 1000-м матче на профессиональном уровне. Кстати, Месси обошёл и знаменитого Диего Марадону — по количеству забитых на чемпионатах мира голов. Сейчас в активе капитана сборной Аргентины 9 голов. Больше только у экс-бомбардира Габриэля Батистуты – 10. Отметим также, что Месси и Роналду забили по 22 гола на крупных международных турнирах.

Гонсалу Рамуш – самый молодой автор хет-трика чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, оформивший первый хет-трик на чемпионате мира в Катаре, стал самым молодым футболистом, забившим три гола в одном матче мирового первенства начиная с 1962 года.

Он отличился в поединке 1/8 финала со Швейцарией (6:1). Как сообщает Opta, Рамушу в день матча было 21 год и 169 дней. Рекордсменом остается легендарный венгр Флориан Альберт, сотворивший хет-трик на ЧМ-62 в матче с Болгарией в возрасте 20 лет и 261 дня.

Рекорды, рекорды

35-летний аргентинец Лионель Месси на нынешнем чемпионате мира пробежал с мячом почти 1,2 км. Это лучший показатель среди игроков всех линий без учета центральных защитников.

Месси за четыре игры преодолел с мячом 1,187 км. В пятерке лучших числятся также хавбеки Педри (Испания, 972 метра), Кристиан Пулишич (США, 965), Лука Модрич (Хорватия, 917) и Френки де Йонг (Нидерланды, 898).

А защитник сборной Марокко Ашраф Хакими опережает всех участников ЧМ-2022 по отборам мяча. Их на его счету 17. В пятерке обосновались также его соотечественник Нуссаир Мазрауи (13), Ибраим Конате (13, Сенегал), Френки де Йонг (12, Нидерланды) и Калиду Кулибали (12, Сенегал).