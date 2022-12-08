По инициативе генерального прокурора Российской Федерации 8 декабря в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием генеральных прокуроров Республики Армения Анны Вардапетян, Российской Федерации Игоря Краснова и Азербайджанской Республики Кямран Алиева.

Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре РА, Анна Вардапетян поблагодарила российского коллегу за усилия, приложенные для организации встречи в таком формате. Она выразила надежду, что эта встреча даст возможность зафиксировать конкретные результаты, послужит полному выполнению гуманитарных требований пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного главами Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики.

Анна Вардапетян подчеркнула, что для Армении приоритетом является выполнение гуманитарных требований, предусмотренных трехсторонним заявлением, в то время как Азербайджан не выполняет их в полной мере. В этом контексте Анна Вардапетян подчеркнула, что Республика Армения полностью выполнила требования 8-го пункта принципа «Все на всех».

«Спустя два года после подписания заявления армянские военнопленные все еще в Азербайджане. Такое поведение Азербайджана никоим образом не способствует реализации целей трехстороннего заявления», — подчеркнула Анна Вардапетян.

Она коснулась и договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, проведенных в таком формате с участием генеральных прокуроров трех стран, отметив, что Армения выполнила все договоренности.

Анна Вардапетян еще раз поблагодарила генерального прокурора РФ и подчеркнула, что Армения ожидает конкретных результатов в связи с выполнением пункта 8 трехстороннего заявления.