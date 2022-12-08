Турецкая газета «Hurrriyet» пишет, что начался второй этап нормализации отношений между Турцией и Арменией, официальные лица Турции и Армении обсуждают вопросы начала грузоперевозок до Нового года, а затем и открытия пограничного пункта Алиджан.

«Официальные лица, знакомые с ходом переговоров, заявили, что грузоперевозки могут начаться до конца текущего года, до 31 декабря», — пишет издание.

Другой вопрос, обсуждаемый официальными лицами — открытие КПП Алиджан, который был закрыт с апреля 1993 года, сообщает газета. Отмечается, что 128-метровый мост на армяно-турецкой границе нуждается в ремонте, так как он не эксплуатировался 30 лет. «Переговоры о ремонте моста начались несколько недель назад. Мост должен быть отремонтирован», — заявили чиновники, не называя своих имен.

Газета пишет, что турецкие чиновники, сообщившие эту информацию, с учетом погодных условий, не ожидают быстрого результата, так как снегопады могут помешать строительным работам.